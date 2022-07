Fünf Einbrecher in Uster verhaftet

Die Kantonspolizei Zürich hat am Dienstag, 19. Juli, in Uster fünf junge Männer verhaftet. Diese stehen im Zusammenhang mit mehreren erfolgten und versuchten Einbruchdiebstählen in Uster.

Polizeiliche Ermittlungen führten zu fünf jungen Männern, die zwischen Februar und Juni 2022 mutmasslich vier Mal in unterschiedlicher Konstellation in dasselbe Verkaufsgeschäft in Uster eingebrochen sind und dabei Deliktsgut im Gesamtwert von über zwanzigtausend Franken entwendet haben. Zwei Mal blieb es beim Versuch, in dieselben Räumlichkeiten einzubrechen.

Durch die Staatsanwaltschaft See/Oberland, die Jugendanwaltschaft See/Oberland und die Jugendanwaltschaft Unterland wurden Strafverfahren gegen einen zum Tatzeitpunkt 15-jährigen und zwei 17-jährige Schweizer, einen 20-jährigen Afghanen und einen 17-jährigen Eritreer eröffnet.

Drei der jungen Männer zeigten sich in der polizeilichen Einvernahme geständig, bei den anderen beiden Männern wurde durch die zuständige Untersuchungsbehörde Untersuchungshaft angeordnet.