Velolenker bei Verkehrsunfall in Dübendorf verletzt

Gegen 18.30 Uhr fuhr am Dienstagabend ein 74-jähriger Lieferwagenfahrer auf der Obere Zelglistrasse Richtung Höglerstrasse in Dübendorf. Er beabsichtigte diese zu überqueren und in die Ahornstrasse zu fahren.

Dabei kam es auf dem Radweg, welcher parallel zur Höglerstrasse verläuft, zu einer Frontalkollision mit einem von links nahenden Rennradfahrer. Der 44-jährige Velofahrer zog sich Verletzungen unbekannter Schwere zu und musste mit einem Rettungswagen in ein Spital gefahren werden, wie die Kantonspolizei mitteilt. (erh)