10-jähriger Junge von Linienbus in Maur angefahren

Kurz vor 21 Uhr fuhr am Dienstagabend ein 10-jähriger Knabe in Maur mit dem Fahrrad auf dem Uessiker Seeweg Richtung Seestrasse. Im Bereich der Einmündung zur Seestrasse kam es zu einer Frontalkollision mit einem vom See her Richtung Zentrum Maur fahrenden Linienbus, wie die Kantonspolizei in einer Mitteilung schreibt.

Das Kind wurde mittelschwer am Kopf verletzt und musste nach der medizinischen Erstversorgung mit einem Rettungshelikopter in ein Spital geflogen werden. Der 10-Jährige hatte keinen Fahrradhelm getragen. Die Unfallursache wird durch die Kantonspolizei Zürich und die Staatsanwaltschaft See/Oberland untersucht.

Gemeinsam mit der Kantonspolizei Zürich standen ein Rettungsteam von Regio 144, ein Helikopter der Air Alpine Ambulance, die Feuerwehr Maur, die Staatsanwaltschaft See/Oberland sowie Vertreter der VBZ mit Care-Team im Einsatz. (erh)