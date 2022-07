Velofahrer bei Unfall mittelschwer verletzt

Am Montag, kurz vor 11.30 Uhr, fuhr ein 80-jähriger Mann mit seinem E-Bike vom Eichweg herkommend in die Volketswiler Landenbergstrasse. Dabei kam es im Einmündungsbereich zu einer Kollision mit einem Lieferwagen, der bergwärts Richtung Kindhausen unterwegs war. Dies schreibt die Kantonspolizei Zürich in einer Medienmitteilung.

Der Velofahrer, der einen Helm trug, wurde zu Boden geschleudert und erlitt mittelschwere Verletzungen. Nach einer Erstversorgung vor Ort ist der 80-Jährige mit einem Rettungswagen in ein Spital gebracht worden.

Gemeinsam mit der Kantonspolizei Zürich standen eine Patrouille der Kommunalpolizei Volketswil sowie ein Rettungswagen von Schutz und Rettung mit einem Notarzt von Regio 144 im Einsatz. (jeh)