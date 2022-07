Polizeiliche Suchaktion nach vermisster Person am Bichelsee

Am Samstagabend gegen 22 Uhr fand am Bichelsee in Turbenthal ein grösserer Polizeieinsatz statt. «Wir haben im See nach einem vermissten Mann gesucht», bestätigt Carmen Surber, Mediensprecherin der Kantonspolizei Zürich, auf Anfrage. Auch ein Helikopter wurde eingesetzt.

«Aufgrund der ersten Meldung mussten wir davon ausgehen, dass er sich allenfalls im Wasser befinden könnte», erklärt Surber. Kurz bevor man die Suche am Sonntagmorgen fortsetzen wollte, konnte der Mann an Land angetroffen werden. (bes)