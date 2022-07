Einbahnsystem und Sperrung auf der Ustermer Seestrasse

Am 18. Juli starten die Bauarbeiten auf der Seestrasse in Uster. Wie die Stadtpolizei twittert, wird deshalb ein Einbahnsystem installiert, damit zuerst die eine, und ab dem 22. August dann die andere Fahrbahn bearbeitet werden kann. Zudem wird die Zufahrt in die Unterbühlenstrasse gesperrt. Dies gilt bis Mitte September.