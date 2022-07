Zwischen Volketswil und Wangen wurde am Mittwochnachmittag die Fahrbahn in beide Richtungen auf einen Fahrstreifen verengt. Grund dafür waren Arbeiten bei der Mittelleitplanke. Die Einschränkung führte bis am frühen Abend zum Rückstau zwischen Uster und dem Brüttisellerkreuz.