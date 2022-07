So verlief der Twitter-Marathon der Stadtpolizei Uster

Guetä Mooorgä ... uuufstah! 😴⏰

Heute ist 11.7., heute ist #Polizeitag117! In den nächsten 12 Stunden "zwitschern" wir unter #PT117_22 in Echtzeit über unsere Tätigkeiten. Habt ihr Fragen an uns? Kommentiert die Zwitscherei. ^sca/^mwe pic.twitter.com/cXdnxQHrT5