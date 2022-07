Wohnungsbrände in Schwerzenbach und Meilen

Gegen 1 Uhr in der Nacht auf Montag ging über die Notrufnummer der Feuerwehr die Meldung ein, dass es in einem Einfamilienhaus an der Gfennstrasse in Schwerzenbach brennen würde. Dies teilt die Kantonspolizei Zürich am Montag in einem Communiqué mit.

Die ausgerückten Feuerwehren von Schwerzenbach, Greifensee und Volketswil konnten den Brand löschen, heisst es in der Mitteilung. Durch das Feuer im Keller der Liegenschaft sei ein Schaden von rund hunderttausend Franken entstanden.

Die Brandursache wird durch den Brandermittlungsdienst der Kantonspolizei abgeklärt. Neben den Feuerwehren und der Kantonspolizei stand der Rettungsdienst Uster mit einem Rettungswagen im Einsatz.

Es brannte auch in Meilen

Nebst dem Ereignis in Schwerzenbach brannte es gestern auch in Meilen: Am Sonntagabend habe eine Passantin gegen 22.30 Uhr der Einsatzzentrale von Schutz und Rettung Zürich einen Wohnungsbrand an der Meilemer General-Wille-Strasse gemeldet.

Vor dem Eintreffen der Rettungskräfte konnten sämtliche Bewohner der Liegenschaft durch die Melderin alarmiert und evakuiert werden, berichtet die Kantonspolizei. Die ausgerückte Stützpunktfeuerwehr Meilen lokalisierte den Brandherd in einer Küche des Mehrfamilienhauses und brachte diesen rasch unter Kontrolle.

Die Brandursache in Meilen wird durch die Kantonspolizei abgeklärt: Aufgrund der aktuellen Erkenntnisse stehe ein technischer Defekt eines Küchengeräts im Vordergrund. Der Schaden wird auf mehrere zehntausend Franken geschätzt.

Bei den Bränden in Schwerzenbach und Meilen konnten dank der raschen Evakuation verletzte Personen verhindert werden. (jeh)