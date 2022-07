E-Bike-Fahrer mit Rega ins Spital geflogen

Am Freitagnachmittag ist es in Bauma gegenüber der Volg-Filiale zu einem Selbstunfall gekommen. Dabei wurde laut Kantonspolizei ein 36-jähriger E-Bike-Fahrer verletzt. «Der Mann musste mit der Rega ins Spital geflogen», sagte Kapo-Mediensprecher Florian Frei.



Gegen 16.30 Uhr sei die Meldung über Schutz und Rettung bei der Polizei eingegangen. «Die Schwere der Verletzung und die Unfallursache sind derzeit unbekannt», so Florian Frei. Die Höhe des Sachschadens könne er aktuell nicht beziffern. (maiu)