Unfall zwischen Auto und Fahrrad in Rapperswil-Jona

Am Freitag, kurz nach 13:00 Uhr, fuhr in Rapperswil-Jona ein 37-jähriger Mann mit seinem Auto auf der Grüzenstrasse in Richtung Einmündung Schönbodenstrasse. Wie die Kantonspolizei St. Gallen in einer Medienmitteilung schreibt, übersah er dabei den 43-jährigen Velofahrer, der auf dem Radstreifen der Schönbodenstrasse unterwegs war.

In der Folge kam es zur Kollision zwischen den beiden Verkehrsteilnehmern. Durch den Unfall verletzte sich der 43-Jährige leicht und wurde durch den Rettungsdienst ins Spital gebracht. Es entstand Sachschaden von rund 2'000 Franken. (jeh)