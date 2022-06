Blitzeinschläge in Winterthur führen zu Schäden und Mottbrand

In Winterthur ist es am Freitag zu zwei Blitzeinschlägen in Gebäude in Winterthur gekommen. Bei einem Haus in Winterthur-Wülflingen flogen Ziegel vom Dach. Bei einem Gebäude in der Innenstadt löste der Blitzeinschlag einen Mottbrand in der Dachisolation aus. Verletzt wurde niemand.