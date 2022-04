Polizei zeigt in Volketswil und Uster 14 Autoposer an

In Volketswil und Uster hat die Polizei am Freitagabend 14 sogenannte Autoposer wegen unnötigen Lärms angezeigt. Sie hatten ihre Fahrzeuge bewusst in niedrigen Gängen beschleunigt und die Motoren in hohen Drehzahlen aufheulen lassen, wie die Stadtpolizei Uster in einer Mitteilung schreibt.

Die Gemeindepolizei Volketswil und die Stadtpolizei Uster hatten während rund sechs Stunden in der Umgebung des Einkaufszentrums Volkiland sowie des Bahnhofs Uster gezielte Verkehrskontrollen gegen lärmverursachende Fahrzeuglenkende durchgeführt. (mae)