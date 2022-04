Verkehrseinschränkungen in Hittnau

Die Gemeinde Hittnau passte die Beleuchtung, die Entwässerung und eine Wasserleitung an und sanierte die Buswarteunterstände. Die Bauarbeiten sind fast abgeschlossen, es fehlt einzig noch der Einbau der obersten Belagsschicht. Diese Belagsarbeiten beginnen am Osterdienstag, 19. April, und dauern voraussichtlich bis am Freitag, 22. April.

Belagsarbeiten erfordern trockene Witterung. Bei nassem Wetter müssten sie um eine Woche verschoben werden. Für diese Bauarbeiten wird der Verkehr wieder einspurig mit einer Lichtsignalanlage durch den Baubereich geführt. Die Einmündungen der Schönau- und der Schulhausstrasse sind gesperrt und die Bushaltestellen werden provisorisch verschoben. Für den Fuss- und Veloverkehr gibt es keine Einschränkungen.