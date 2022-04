Stau auf der Oberlandautobahn nach Unfall

Am Dienstagabend ging bei der Kantonspolizei Zürich die Meldung eines Unfalls ein. Dieser ereignete sich kurz nach 18:30 Uhr nach dem Tunnel auf der Autobahnabfahrt. Der Verkehr in Richtung Zürcher Oberland staut sich und die Kantonspolizei leitet den Verkehr in Richtung Wetzikon grossräumig um, wie eine Augenzeugin berichtet.



Auf Anfrage bestätigte Florian Frei von der Medienstelle, dass sich die Polizei aktuell zum Einsatzgebiet begebe. Deshalb sei auch noch nicht klar, wie viele Personen in das Geschehen involviert sind und ob sich Personen verletzt haben. (jeh)