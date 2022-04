Kyburgstrasse bald gesperrt

Seit dem 16. August 2021 erneuert das kantonale Tiefbauamt die Kyburgstrasse zwischen Billikon und Ettenhusen. Nach dem winterbedingten Arbeitsunterbruch stehen nun die Abschlussarbeiten an.

Für die Belagsarbeiten auf der Fahrbahn muss der ganze Strassenabschnitt für den Verkehr gesperrt werden. Die Vollsperrung beginnt am Dienstag, 19. April, um 5 Uhr, und dauert bis Montag, 2. Mai, um 5 Uhr.

Buslinie umgeleitet

Belagsarbeiten bedingen trockenes und genügend warmes Wetter. Deshalb kann sich die Sperrung bei nasser oder zu kalter Witterung verlängern. Für den Individualverkehr wird eine Umleitung über Illnau signalisiert.

Die Buslinie 655 wird via First umgeleitet. Sämtliche Liegenschaftszufahrten sowie Flur- und Gemeindestrassen können in den jeweiligen Sperrungsabschnitten von der Kyburgstrasse her nicht genutzt werden. Anwohnende, die während der Sperrung ihr Fahrzeug benötigen, werden gebeten, dieses ausserhalb des Sperrungsabschnitts zu parkieren. Velofahrende können den Sperrungsabschnitt lokal umfahren.