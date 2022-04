Auffahrunfall auf der Oberlandautobahn

Am Dienstagabend ging bei der Kantonspolizei Zürich die Meldung eines Unfalls ein. Dieser ereignete sich kurz nach 18:30 Uhr nach dem Tunnel auf der Autobahnabfahrt. Dabei war ein PKW aus bisher noch ungeklärter Ursache auf ein Auto aufgefahren und schob dieses in zwei weitere Fahrzeuge. Eine Insassin zog sich dabei mittelschwere Verletzungen zu, so die Kapo.



Die Unfallstelle musste bis 20.30 Uhr voll gesperrt werden. Der Verkehr wurde in der Zeit über die Ausfahrt Uster-Nord umgeleitet. In der Folge kam es deshalb zum Stau in beide Richtungen.



(jeh/maiu)