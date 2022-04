Opfer identifiziert – sie starb durch einen Schuss des Entführers

Gemäss Recherchen von Tamedia lebte der Mann gemeinsam mit einer 28-jährigen Frau seit rund zwei Jahren im Waldhaus Neuguet in einer Mietwohnung im 14. Stock. Ob es sich beim Opfer um dieselbe Frau handelt, bestätigte die Staatsanwaltschaft in ihrer Medienmitteilung nicht. Man werde aus Gründen des Persönlichkeitsschutzes zur Identität der beiden verstorbenen Personen keine weiteren Angaben machen.

34-jähriger Schweizer verhaftet

Der 38-jährige Deutsche wurde von der Polizei gesucht, weil er verdächtigt wurde, am 31. März einen Mann mit einer Waffe bedroht und entführt zu haben. Im Zusammenhang mit dieser mutmasslichen Straftat wurde am Donnerstag in einem Nachbarkanton ein 34-jähriger Schweizer verhaftet und der Staatsanwaltschaft zugeführt. Seine Tatbeteiligung ist Gegenstand der laufenden Abklärungen. Es gilt die Unschuldsvermutung, wie die Staatsanwaltschaft in ihrem Communiqué betont.



Der genaue Ablauf des Vorfalls, die Vorgänge im Zusammenhang mit der Entführung sowie das genaue Motiv des verstorbenen 38-jährigen Deutschen sind Gegenstand der weiteren Untersuchungen von Polizei und Staatsanwaltschaft, die in Zusammenarbeit mit dem Forensischen Institut Zürich und dem Rechtsmedizinischen Institut der Universität Zürich geführt werden.

(Matthias Schmid)