Nun ermittelt Staatsanwaltschaft gegen Polizisten

Trotz sofort eingeleiteter Rettungsmassnahmen verstarben der Mann und die Frau noch vor Ort, wie die Kantonspolizei weiter mitteilte. Am Donnerstagabend schreibt die Staatsanwaltschaft in einem Communiqué, dass in der Folge mehrere Strafverfahren wegen des Verdachts der vorsätzlichen Tötung gegen den Entführer und involvierte Polizeibeamte eröffnet wurden. «Nach einer polizeilichen Schussabgabe mit Todesfolge leitet die Staatsanwaltschaft ein Strafverfahren wegen des Verdachts der vorsätzlichen Tötung ein», erklärt Erich Wenzinger, Mediensprecher der Oberstaatsanwaltschaft. «Insofern ist dieses Vorgehen Standard in der Schweiz.»

Anwohner berichtet von Grossaufgebot

Ein Anwohner erzählt von zahlreichen zivilen Einsatzkräften sowie Polizisten der Spezialeinheit der Kantonspolizei Zürich, die am Einsatz beteiligt gewesen sein sollen. Als er kurz vor acht Uhr abends von einem Spaziergang zu seiner Wohnung zurückgekehrt sei, habe er bei der Tiefgarage eine Person vor einem schwarzen Auto liegen sehen, die sich nicht mehr bewegt habe. Als Anwohner sei er angewiesen worden, direkt in seine Wohnung zu gehen und dort zu bleiben.

Später seien zwei Notärzte und zwei Krankenwagen sowie immer mehr Polizisten zum Tatort gefahren. «Insgesamt waren rund 50 Personen vor Ort», erzählt er.