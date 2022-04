Entführer war Schiessfan und Waffensammler

Es müssen filmreife Szenen gewesen sein: Am Mittwochabend, um etwa 19.30 Uhr, zückt ein 38-jähriger Deutscher auf dem Zwicky-Areal in Wallisellen eine Schusswaffe.



Er ist in Begleitung einer Frau unterwegs. Sein Auto – ein dunkler BMW 7er-Limousine – steht vor der Tiefgarage der Überbauung Waldhaus Neuguet.



Die Polizei sucht ihn, weil sie ihn verdächtigt, am 31. März einen Mann mit einer Waffe bedroht und entführt zu haben. Zivile Beamte und die schwer bewaffnete Spezialeinheit Diamant der Kantonspolizei Zürich sind ausgerückt.



Als sie den Mann verhaften wollen, zieht er «unvermittelt» eine Schusswaffe. Es kommt zu einem Schusswechsel. Die Polizei schreibt, dass «die Kugel aus der Waffe mindestens eines Mitglieds der Interventionseinheit» den Mann getroffen habe.