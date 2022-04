Forchbahn heute Abend nur eingeschränkt nutzbar

Die Strecke zwischen den Stationen «Zollikerberg» und «Forch» wird am Abend des 6. April zwischenzeitlich unterbrochen. Reisende aus Zürich in Richtung Egg/Esslingen müssen deshalb mit Einschränkungen rechnen. Ein Ersatzbus-Betrieb wird aber zur Verfügung stehen.



Die ersten Ersatzbusse verkehren ab 18:45 Uhr (Forch) bzw. 18:50 Uhr (Zollikerberg). Die Behinderungen in Waltikon werden voraussichtlich von 19:00 bis 23:00 Uhr andauern.