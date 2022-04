Zuschauer stürzt in Rapperswiler Arena in die Tiefe

Am Samstagabend, gegen 23:40 Uhr, stürzte ein 43-jähriger Zuschauer in der St. Galler Kantonalbank Arena in Rapperswil nach einem Eishockey-Spiel rund drei Meter in die Tiefe, wie die Kantonspolizei St. Gallen mitteilt. Er sei vorgängig auf einer Brüstung gestanden und habe das Gleichgewicht verloren.

Beim Sturz zog sich der Mann unbestimmte Verletzungen zu. Er wurde nach der Erstversorgung vor Ort durch den Rettungsdienst ins Spital gebracht. Weitere Personen war nicht beteiligt, der Mann stürzte selbstständig, wie es in der Mitteilung heisst. (lah)