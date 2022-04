Stau nach Unfall in und um Uster

Am Nachmittag ist bei einem Selbstunfall mit einem PKW kurz vor Uster eine Person verletzt worden. Der Lenker sei aus Richtung Aathal kommend unterwegs gewesen, so die Kantonspolizei Zürich. Kurz vor der Auffahrt zur A15 verlor er dann aus bisher unbekannter Ursache die Kontrolle über sein Fahrzeug.



Für die Dauer der Unfallaufnahme musste die Auf- und Abfahrt der A15 gesperrt werden. Der Verkehr wurde deshalb über die Ausfahrt Uster-Nord umgeleitet. Gegen 19 Uhr sollen alle Verkehrseinschränkungen wieder aufgehoben sein, so die Kapo Zürich.