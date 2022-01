Zug in Effretikon blockierte Strecke Zürich-Winterthur

Zwischen Zürich und Winterthur blockierte ein Zug die Stresse, wie die SBB am Montagmorgen meldet. Der Zug stand in Effretikon still. Folgende Linien waren betroffen: FV, S3, S7, S8, S12, S19, S23, S24. Die Störung konnte um 7.30 Uhr behoben werden.