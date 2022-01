Gossauer Agrola-Tankstellenshop muss sonntags schliessen

Der Agrola-Tankstellenshop an der Tannenbergstrasse in Gossau-Dorf ist am Sonntag für manch eine Kundschaft die nahe gelegene Rettung. Dann nämlich, wenn keine Zeit für den Einkauf unter der Woche blieb oder sich unverhoffter Besuch anmeldet.

Aber auch für den Sonntagsbrunch wurde gerne die Gelegenheit genutzt, frische Backwaren zu besorgen. Das Sortiment bot viele Alternativen, und das bei Öffnungszeiten von am Sonntag morgens 7 bis abends 21 Uhr.

Neue Öffnungszeiten ab Februar

Aufgrund der nationalen Gesetzgebung soll per Februar 2022 damit Schluss sein, wie der Gossauer Gemeinderat in einer Mitteilung schreibt. Denn das geltende Arbeitsgesetz untersagt die Beschäftigung zwischen Samstag, 23.00 Uhr, und Sonntag, 23.00 Uhr. Doch bei den Tankstellenshops gibt es Ausnahmen.

Voraussetzung ist allerdings, dass sie auf Autobahn-Raststätten oder an Hauptverkehrswegen mit starkem Reiseverkehr liegen. Ausserdem muss ihr Waren- und Dienstleistungsangebot in erster Linie auf die Bedürfnisse der Reisenden eingerichtet sein.

«Die Gemeinde Gossau unterstützt die Genossenschaft Landi Bachtel bei der Suche nach eine Lösung.» Medienmitteilung Gemeinderat Grossau

Sind diese Bedingungen erfüllt, dürfen sie ihre Angestellten die ganze Nacht und auch am Sonntag beschäftigen. Die Betreibenden der Tankstellenshops brauchen dann auch keine behördliche Bewilligung für die Sonntagarbeit. Um dem geltenden Arbeitsgesetz zu entsprechen und ihren Pflichten als Arbeitgeber nachzukommen, haben sich die Betreiber von Tankstellenshops darauf geeinigt, den Sonntag-Verkauf auf Verkaufsstellen an Hauptverkehrsstrassen (Kantonsstrassen) zu beschränken.

«Verlust nicht nur für Bevölkerung»

Der Agrola-Tankstellenshop an der Tannenbergstrasse in Gossau-Dorf erfüllt die vorgenannten Bedingungen nicht. Er liegt an einer sogenannten Agglomerations- bzw. Ortsachse, mit der Konsequenz, dass der sonntägliche Einkauf nicht mehr möglich sein wird.