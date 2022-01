«So viele Einsätze leisteten wir noch nie»

Von Corona-Ausfällen blieb die Feuerwehr nach eigenen Angaben verschont. Das Schutzkonzept habe sich bewährt, teilt sie mit. So sei es zu keinen Ansteckungen an Übungen und Einsätzen gekommen. Trotzdem seien Übungen abgesagt worden oder nur in Kleingruppen geübt worden.

Der Mannschaftsbestand habe sich über das vergangene Jahr gut entwickelt. Abgänge seien mit Neueintritten kompensiert werden. «Inzwischen besteht auch wieder eine kleine Warteliste». (dam)

Über die Feuerwehr Wetzikon-Seegräben



Die Feuerwehr Wetzikon-Seegräben ist eine der grössten Ortfeuerwehren im Kanton Zürich. In ihrem Einsatzgebiet wohnen 26’500 Personen und die Gebäudeversicherungssumme beträgt über sieben Milliarden Franken. Den rund 80 Feuerwehrfrauen und -männern stehen in den Depots Wetzikon und Seegräben elf Einsatzfahrzeuge zur Verfügung. Durchschnittlich werden pro Jahr 147 Einsätze und 2430 Einsatzstunden geleistet. Pro Jahr werden rund 100 Übungen absolviert.