Bertschikerstrasse in Wetzikon wird gesperrt

Die Bertschikerstrasse in Wetzikon wird zwischen 24. bis 28. Januar 2022 für den Verkehr gesperrt. Das schreibt die Stadt Wetzikon am Dienstag in einer Mitteilung. Grund für die Sperrung ist ein Sicherheitsholzschlag, der entlang der Strasse unterhalb des Burghügels stattfindet.

Eine Umleitung ist signalisiert. (erh)