Auto fährt in Jona 8-jährigen Fussgänger an

Eine 64-jährige Frau fuhr am Samstag um ca. 11.30 Uhr mit ihrem Auto auf der Alten Jonastrasse von Jona in Richtung Feldbach. Zur selben Zeit lief ein 8-jähriger Junge über den Fussgängerstreifen auf Höhe der Einmündung der Kreuzstrasse, wie die Kantonspolizei St. Gallen in einer Mitteilung schreibt.

Dabei erfasst das Auto den jungen Fussgänger und verletzte ihn dabei. Er musste mit eher leichten Verletzungen vom Rettungsdienst ins Spital gebracht werden.