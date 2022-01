Flugfehler führten zu spektakulärem Absturz mit zwei Schwerverletzten

Der Himmel verdunkelt sich, von Südwesten zieht eine Gewitterfront auf. Windböen peitschen durch das Zürcher Oberland, auf dem Pfäffikersee blinkt die Sturmwarnung. Es ist kurz vor 18.30 Uhr am 19. Juli 2017.



Die Jodel D11-2, ein Propellerflugzeug mit Baujahr 1956, will auf dem Flugplatz Speck-Fehraltorf landen. Am Steuer sitzt ein 40-jähriger Flugschüler, neben ihm der 33-jährige Lehrer.