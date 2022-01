Telefongauner erschleichen über hunderttausend Franken

Im Kanton Zürich sind in der ersten Januarwoche schon mehrere Dutzend Telefonbetrugsversuche gemeldet worden. Fünfmal waren die Betrüger erfolgreich und konnten ihre Opfer zur Übergabe von insgesamt mehr als hunderttausend Franken überreden.



Das Vorgehen ist immer ähnlich: Anrufer geben sich am Telefon als entfernte Verwandte, als Polizisten oder als Bankmitarbeiter aus. Sie sprechen Deutsch oder Schweizer Dialekt.



Gegen verschiedene Tätergruppierungen wird ermittelt, wie die Kantonspolizei am Freitag mitteilte. Sie warnt ausdrücklich vor solchen Betrugsmaschen und rät, niemals Geld oder Wertsachen an unbekannte Personen zu übergeben oder zu überweisen.

(maiu)