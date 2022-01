Polizei stoppt Raserinnen und Schnellfahrer

Am Montagnachmittag hat die Kantonspolizei Zürich in Turbenthal, Lufingen sowie auf der A1 bei Dietikon Geschwindigkeitskontrollen durchgeführt und dabei zwei Raserinnen und mehrere Schnellfahrer gestoppt, wie sie in einer Mitteilung schreibt.

In Turbenthal hätten Verkehrspolizisten an der St. Gallerstrasse im Ausserortsbereich Lasermessgeräte eingesetzt. Dabei seien sieben Fahrzeuglenkende mit Geschwindigkeiten zwischen 107 bis 121 km/h gemessen worden.

Einige dieser Personen seien an das Statthalteramt verzeigt worden, manche wurden bei der Staatsanwaltschaft zur Anzeige gebracht worden, so die Polizei. (lah)