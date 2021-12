Unfälle in Uster und Ettenhausen

Am frühen Dienstagabend ist es in Ettenhausen zu einem Selbstunfall gekommen. Die Feuerwehr Wetzikon-Seegräben musste ausrücken und die Unfallstelle sichern. Für die Dauer der Bergung des Fahrzeuges musste die Strasse in Richtung Hinwil gesperrt werden. Es kam für rund eine Stunde zu Verkehrsbehinderungen.

(maiu)