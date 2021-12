Am Donnerstag kurz nach 18 Uhr sei in der Einsatzzentrale der Kantonspolizei Zürich die Meldung über einen möglichen Einbruch in ein Einfamilienhaus in Gockhausen eingegangen. Es sei Alarm zu hören und Taschenlampenlicht in einem Haus sichtbar gewesen, teilt die Kantonspolizei mit.



Aufgrund dieser Meldung habe eine Polizeipatrouille einen erfolgten Einbruch in das bezeichnete Gebäude festgestellt. Die Täterschaft hatte den Tatort hingegen bereits verlassen.

Der Jüngste war erst 14 Jahre alt

Anlässlich der sofort eingeleiteten Fahndung hätten einige Zeit später in der Stadt Zürich vier mutmassliche Einbrecher verhaftet werden können.



Die vier Männer im Alter von 14 bis 32 Jahren stammen aus Chile, wie die Polizei mitteilt. Dabei habe auch mutmassliches Deliktsgut und Werkzeug sichergestellt werden können. Zudem sei ein weiterer begangener Einbruch in Gockhausen festgestellt worden.

Ermittlungen aufgenommen

Der erbeutete Deliktsbetrag und der angerichtete Sachschaden könne derzeit noch nicht beziffert werden. Die Ermittlungen wurden aufgenommen; zur Spurensicherung wurde das Forensische Institut Zürich aufgeboten.



An der Fahndung waren neben der Kantonspolizei Zürich die Stadtpolizeien Dübendorf, Illnau-Effretikon, und Uster, die Kommunalpolizei Volketswil und Diensthunde beteiligt.