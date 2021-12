LKW-Brand in Turbenthal war schnell gelöscht

Am Donnerstagmorgen brach in Turbenthal gegen 9 Uhr im Innern eines LKWs Feuer aus. Dies bestätigte Christian Wullschleger, Kommandant der Feuerwehr Turbenthal-Wila-Wildberg.



Es brannte direkt hinter der Fahrerkabine. Der Fahrer habe das Feuer rasch bemerkt und sei dann geistesgegenwärtig auf den Parkplatz der Landi Wila-Turbenthal gefahren, so Wullschleger.

Innert dreissig Sekunden ausgerückt

«Das Spezielle an dem Fall ist, dass zu dem Zeitpunkt zufälligerweise drei Einsatzleute im Feuerwehrdepot vor Ort waren und innert dreissig Sekunden ausrücken konnten. Somit wurde Schlimmeres verhindert», berichtet der Kommandant.



Insgesamt waren zwölf Personen im Einsatz. Gegen 10.14 Uhr konnte der Brand unter Kontrolle gebracht und das ausgelaufene Öl aufgefangen werden. (jeh)