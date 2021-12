Vermisster Töfffahrer in Hinteregg tot aufgefunden

Am Samstagnachmittag sind in einem an die Rällikonerstrasse grenzenden Waldstück in Hinteregg ein toter Motorradlenker sowie ein stark beschädigtes Motorrad aufgefunden worden. Die schreibt die Kantonspolizei in einer Mitteilung.

Höchstwahrscheinlich verunfallte der Mann vor mehreren Wochen mit seinem Motorrad auf der kurvenreichen Strecke und blieb im Wald liegen.

Seit Oktober vermisst

Beim Verstorbenen handelt es sich mutmasslich um einen seit Anfang Oktober vermissten 57-jährigen Mann. Die Ermittlungen der Kantonspolizei Zürich sind noch nicht abgeschlossen.