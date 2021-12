Wetziker Busse pünktlicher – Autos stehen gleich lang

Nun ist der Testbetrieb abgeschlossen und der Kanton Zürich zieht ein positives Fazit, wie er in einer Mitteilung schreibt.

Kein Glück für Autofahrer

Die Auswertungen zeigten, dass der Einsatz der selbststeuernden Ampeln die Pünktlichkeit der Busse verbesserte. Die Fahrzeiten von Autos und Velos sowie die Wartezeiten der Fussgänger bewegten sich in einem ähnlichen Rahmen.

Der Kanton schreibt aber auch: «Mit dem Testbetrieb konnte nachgewiesen werden, dass dieser neuartige Ansatz der Selbststeuerung in der Praxis funktioniert und eine mögliche Alternative bei der künftigen Wahl des Steuerungsverfahrens sein kann.»

Daten analysieren

Der Kanton will in den kommenden Monaten die gesammelten Daten im Detail analyiseren und anschliessend über das weitere Vorgehen entscheiden.

Markus Traber, Chef des Amts für Mobilität



Markus Traber, Chef des Amts für Mobilität

«Neue Technologien haben grosses Potenzial, die Verkehrssteuerung zu optimieren und die bestehenden Infrastrukturen effizienter zu nutzen», sagt Markus Traber, Chef des Amts für Mobilität.

«Tests wie in Unterwetzikon sind für uns ein wertvolles Instrument, neue Lösungsansätze aus der Wissenschaft in der Praxis zu testen.»

Durch neue Ansätze der Ampel-Steuerung sollen die Wartezeiten aller Verkehrsteilnehmenden minimiert werden, was zu einer effizienteren und umweltschonenderen Abwicklung des Verkehrs beitragen.

So funktionieren die intelligenten Ampeln



Die Selbststeuerung erfasst, aus welchen Richtungen sich wie viele Fahrzeuge der Kreuzung nähern und wo jemand zu Fuss die Strasse überqueren möchte.



Gleichzeitig erfasst sie, ob im nachfolgenden Abschnitt vor der nächsten Kreuzung noch Stauraum vorhanden ist.



Ein Optimierungsverfahren berechnet daraus sekündlich neu, mit welchen Rotzeiten die wenigsten Fahrzeuge und Verkehrsteilnehmenden anhalten und warten müssen. Die optimale Lösung wird in Echtzeit berechnet und umgesetzt.



Bisher setzt der Kanton Zürich zwei Arten der Ampel-Steuerung ein: eine mit festen Umlaufzeiten für einen koordinieren Betrieb (Grüne Welle) und eine ohne feste Umlaufzeiten für lokale Ampeln. Beide können sich an aktuelle Verkehrsverhältnisse anpassen und werden in das für die Verkehrslage jeweils optimale Programm eingestellt. (zo)