Viele Bussen während Polizeikontrolle bei Uster

Wie die Kantonspolizei Zürich in einer Medienmitteilung berichtet, führte diese in der Nacht von Samstag auf Sonntag an diversen Kontrollstellen in den Bezirken Uster und Bülach rund 170 Fahrzeuge und deren Insassen. Die Polizisten und Polizistinnen waren während über fünf Stunden im Einsatz.

Zwei Fahrzeuglenkende waren aufgrund von Alkohol- oder Drogenkonsum in einem nicht-fahrfähigen Zustand und werden bei den zuständigen Untersuchungsbehörden angezeigt; einer Autofahrerin wurde der Führerausweis abgenommen, heisst es in der Mitteilung weiter.

Über ein Dutzend Autolenker war zu schnell unterwegs

Fünf Lenker verstiessen gegen die Arbeits- und Ruhezeit-Verordnung (ARV). Gegen sie wird zuhanden der zuständigen Statthalterämter rapportiert. 13 Autofahrende waren zu schnell unterwegs und wurden mit einer Ordnungsbusse bedient.

Vier Fahrzeuge entsprachen nicht den gesetzlichen Vorschriften, weshalb die jeweiligen Lenker bei der Untersuchungsbehörde angezeigt werden. Die Autos werden dem Strassenverkehrsamt zur Nachprüfung gemeldet und müssen nach der Instandstellung vorgeführt werden.

Wegen diverser Übertretungen stellten die Polizisten rund 30 Ordnungsbussen aus. 15 Automobilisten erhielten Beanstandungsrapporte, um festgestellte Mängel zu beheben. (jeh)