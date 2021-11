Mann widersetzt sich auf Hausdach der Festnahme

Ein 61-jähriger Mann hatte sich am Donnerstagabend kurz vor 17 Uhr bei der Einsatzzentrale der Polizei gemeldet. Er sei von seinem Sohn (38) nach einer Auseinandersetzung in seiner Wohnung mit einem Messer bedroht worden, teilte er der Polizei mit.



Der Sohn habe sich anfänglich in einem Zimmer verbarrikadiert und sei anschliessend auf den Balkon geflüchtet. Über einen Nachbarbalkon sei er auf ein Vordach und schliesslich auf das Dach des Gebäudes gelangt. Dort habe er Ziegel vom Hausdach entfernt und sie teils Dutzende Meter weit in die Umgebung geschleudert. Insgesamt seien etwa 30 parkierte Autos beschädigt worden.



Mit Unterstützung der Feuerwehr sei der Mann gegen 0.30 Uhr vom Dach geholt, medizinisch untersucht und in einen Polizeiposten transportiert worden. Auch das Messer sei sichergestellt worden. Eine Frau, die sich anfangs auch in der Wohnung aufgehalten hatte, sei zur Kontrolle ins Spital gebracht worden.