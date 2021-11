Bushaltestelle Niederuster wird temporär verschoben

Das kantonale Tiefbauamt plant in Niederuster den hindernisfreien Ausbau der Haltestellen Wil und Niederuster. Um die Auswirkungen der geplanten Massnahmen beurteilen zu können, wird ab Freitag, 3. Dezember 2021, die Haltestelle Niederuster in Fahrtrichtung Bahnhof für zwei Wochen verschoben und temporär zu einer Fahrbahnhaltestelle umfunktioniert. Das schreibt die Baudirektion am Freitag in einer Mitteilung.

Der hindernisfreie Ausbau stelle gewisse Anforderungen an die Geometrie der Bushaltestellen. So zum Beispiel könnten sie nicht in einer Kurve liegen, weil dann die Busse nicht genug nahe an die erhöhten Haltekanten fahren könnten.

Bei der Busbucht der Bushaltestelle Niederuster in Fahrtrichtung Bahnhof ist dies der Fall. Sie liegt unmittelbar bei der Ausfahrt eines Kreisels, so dass die gerade Anfahrt für die Gelenkbusse nicht möglich ist. Deshalb ist geplant, sie auf der Seestrasse rund 30 Meter in Richtung Will zu verschieben. Am neuen Standort ist jedoch der Bau einer Busbucht nicht möglich, weshalb sie als Fahrbahnhaltestelle gebaut werden muss. Dabei verhindert eine Mittelinsel beim Fussgängerstreifen gefährliche Überholmanöver.