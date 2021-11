In Wetzikon roch es heute komisch - das ist der Grund

Laut Medienmitteilung der Feuerwehr Wetzikon-Seegräben war diese am Nachmittag wegen starker Rauchentwicklung in Wetzikon alarmiert worden. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte auf dem Firmengelände sei Rauch aus einer Pressmulde gequollen



«Trotz intensiven Bemühungen gelang es der Feuerwehr Wetzikon-Seegräben nur zögerlich an den Brandherd im festgepressten Abfall zu gelangen», heisst es in der Meldung weiter. Erst ein herbeigezogener Kran habe die Pressmulde kippen können, damit der Abfall aus der brennenden Mulde rutschten konnte. Erst daraufhin habe die Feuerwehr mit den eigentlichen Löscharbeiten beginnen können.



Während des Einsatzes sei es zu einer beträchtlichen Rauchentwicklung gekommen. «Die Brandursache ist noch unbekannt und wird durch Spezialisten der Kantonspolizei Zürich geklärt.» Die Höhe des Sachschadens sei noch unbekannt, so die Feuerwehr Wetzikon-Seegräben. Der Einsatz werde voraussichtlich noch bis 19 Uhr andauern.