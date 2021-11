Die gesparte Vignette wurde sehr teuer

Er ist Rumäne, wohnt in Deutschland und war im August im Zürcher Oberland unterwegs – bis ihn die Polizei in Volketswil stoppte. Denn am Auto des Schweiz-Besuchers, der sich als «Tourist» bezeichnete, war so einiges nicht in Ordnung, wie ein Strafbefehl zeigt, den die regionale Staatsanwaltschaft kürzlich gegen den Mann erlassen hatte.