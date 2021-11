Hoher Sachschaden nach Zusammenstoss

In Uster ist es am Morgen zu einem Verkehrsunfall gekommen. Laut Stadtpolizei Uster sind dabei zwei PKW zusammengestossen. Ein 32-jähriger Schweizer habe an der Kreuzung Nossiker- und Sulzbacherstrasse einen vortrittsberechtigten Wagen übersehen.



Bei der anschliessenden Kollission sei erheblicher Sachschaden an beiden Fahrzeugen entstanden. Zu Stau oder anderen Beeinträchtigung kam es aber laut Stadtpolizei nicht.