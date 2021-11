Mehrere Verletzte nach Kollision auf Oberlandautobahn

Am frühen Samstagmorgen ist es auf der A15 in Richtung Zürich zu einem Unfall gekommen. Um 4.30 Uhr habe sich auf der Oberlandautobahn kurz vor der Ausfahrt Volketswil ein Selbstunfall ereignet, wie Florian Frei von der Kantonspolizei Zürich auf Anfrage sagt. Ein 20-jähriger Autolenker sei in Richtung Zürich gefahren. Aus noch ungeklärten Gründen sei das Fahrzeug ins Schleudern gekommen und verunfallt. Ein weiteres Fahrzeug hielt in der Folge an und die beiden Insassen, ein 38-jähriger Mann sowie eine 37-jährige Frau, leisteten dem verunfallten Fahrer Hilfe.

Während die beiden Personen dem verunfallten Lenker halfen, kam ein drittes Fahrzeug heran gefahren. Der 18-jährige Lenker dieses Fahrzeuges sei in die beiden stehenden Autos und die Personen gefahren. Dadurch wurde die Frau mehrere Meter auf die Gegenfahrbahn geschleudert. Sie wurde schwer, die drei Männer leicht verletzt. Alle wurden mit Rettungswagen in Spitäler transportiert.

Die A15 musste in der Folge zwischen Volketswil und Uster West über mehrere Stunden in beide Richtungen durch die Feuerwehr gesperrt werden. Eine Umleitung wurde eingerichtet.



Für die Spurensicherung stand neben der Kantonspolizei das Forensische Institut Zürich im Einsatz. Die Unfallursache für den anfänglichen Selbstunfall sowie die Folgekollision werde durch die Kantonspolizei Zürich und die Staatsanwaltschaft See/Oberland abgeklärt.