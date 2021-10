Jetzt äussert sich der Parkhausbetreiber

Durchdrehende Reifen, hochdrehende Motoren: Diese Geräuschkulisse war am vergangenen Samstagabend im Industriegebiet an der Neugutstrasse in Dübendorf unüberhörbar. Der Lärm ging nicht etwa von einer kleinen, lokalen Gruppe von Autofreaks aus. Ganze 160 getunte Fahrzeuge waren am illegalen Treffen im Parkhaus der Coop Bau und Hobby-Filiale beteiligt (Züriost berichtete).