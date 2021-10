Defekter Militärlastwagen sorgte für Stau im Aatal

Autofahrer brauchten zum Wochenstart etwas mehr Geduld. Neben der sowieso vorhandenen Verkehrsüberlastung im Aatal nach den Herbstferien in Richtung Zürich, ist am Montagmorgen um 4 Uhr zwischen dem Autobahnende in Uster und Aathal-Seegräben ein Lastwagen der Armee liegen geblieben. Die Polizei regelte den Verkehr. Die Autos standen in beiden Richtungen bis zirka 9.30 Uhr. In der Zwischenzeit wurde das defekte Fahrzeug entfernt und der Verkehr fliesst wieder normal. (mae)