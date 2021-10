Fussgänger stirbt im Spital

Wie die Kantonspolizei Zürich in einer Medienmitteilung schreibt, fuhr kurz nach 14 Uhr ein 50-jähriger Mann mit seinem Auto auf der Gestenrietstrasse Richtung Nürensdorf. Auf Höhe der Liegenschaft Nr. 12 kam es dann zu einer heftigen Kollision mit einem 77-jährigen Fussgänger, der von rechts herkommend den Zebrastreifen überquerte.

Durch den Zusammenstoss erlitt der Passant schwere Verletzungen und wurde mit einem Rettungswagen in ein Spital gefahren. Noch in der Nacht auf Samstag erlag der Mann seinen Verletzungen, so teilte es die Kantonspolizei am Tag nach dem Unfall mit.

(jeh)