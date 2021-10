Nachbarin rettete Ponys vor dem Feuer

Am Freitagmittag liegt beim Ponyhof Germann am Stadtrand beim Niederfeld Rauchgeruch in der Luft. Verkohlte Holzstämme und Reste von Dachziegeln liegen am Boden. In der Nacht wütete ein Feuer und brannte die Scheune bis auf die Grundmauern nieder. Maya Germann, die Betreiberin der Non-Profit-Reitschule, spricht am Mittag von einem Inferno. Sie sagt: «Ich bin immer noch geschockt und kann das noch gar nicht richtig fassen.» Sie sei einfach froh, dass den Menschen und den Pferden nichts passiert sei.