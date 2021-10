Schwerer E-Bike-Unfall in Auslikon

Wie die Kantonspolizei Zürich gegenüber dieser Zeitung bestätigt, stürzte am frühen Mittwochmorgen aus bisher unbekannten Gründen ein 57-jähriger E-Bikefahrer in Auslikon und musste schwerverletzt vonins Spital gebracht werden. Die Unfallmeldung ging bei der Polizei um ca. 5:15 Uhr in der Früh ein.

Der Verkehr wurde geregelt und die Wetzikerstrasse wurde rund um den Unfallstandort für ungefähr zwei Stunden, von 6.15 Uhr bis 8.15 Uhr, gesperrt.

Die Polizei sucht Zeugen: Personen, welche die Situation beobachtet haben oder weitere Angaben zu diesem Vorfall machen können, werden gebeten, sich mit der Kantonspolizei Zürich, Verkehrszug Hinwil, Telefon 044 938 85 00, in Verbindung zu setzen. (zo)