Arbeitsunfall in Esslingen endet tödlich

Am Dienstag ist in Esslingen ein Mann bei einem Arbeitsunfall ums Leben gekommen, wie die Kantonspolizei Zürich mitteilt. Kurz nach 13 Uhr ging bei der Einsatzzentrale von Schutz & Rettung Zürich die Meldung ein, dass sich im Waldgebiet «Aspholz» ein Unfall ereignet habe. Gemäss ersten Erkenntnissen wurde ein Mann beim Fällen eines Baumes von diesem getroffen. Die ausgerückten Einsatzkräfte konnten nur noch den Tod des 64-Jährigen feststellen, so die Kantonspolizei.

Neben der Kantonspolizei Zürich standen die Feuerwehren Egg und Uster, der Rettungsdienst des Spitals Männedorf, ein Notarzt von Regio 144 sowie ein Notfallseelsorger im Einsatz. (lah)