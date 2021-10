Lastwagen kippt in Uetikon am See um

Ein 51-jähriger Lenker eines Sattelschleppers hat sich am Donnerstagmorgen in Uetikon am See bei einem Unfall mittelschwer verletzt. Sein Fahrzeug kippte kurz nach 10 Uhr, als er rückwärts in eine Baustelle fuhr.



Der Mann musste mit einem Rettungswagen in ein Spital gebracht werden, wie die Kantonspolizei mitteilte. Die Bergungsarbeiten des gekippten Sattelschleppers gestalteten sich schwierig. Sie dauerten bis in die Abendstunden des Donnerstags.



(maiu)